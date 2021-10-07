Стартовал The International 10 по Dota 2 с призовым фондом 40 млн. долларов

Сегодня, 7 октября, в 11:00 по бакинскому времени состоялось открытие крупнейшего турнира в киберспорте — The International 10 (TI10) по Dota 2.

Юбилейный турнир впервые с 2011 года проводится в Европе, хозяйкой чемпионата стала Румыния. Вначале TI10 планировали организовать в Швеции еще летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отложили, а после перенесли в другую страну.

Компания Valve и организаторы из Румынии рассчитывали принять зрителей, но всего за четыре дня до начала турнира стало известно, что он пройдет при пустом стадионе в Бухаресте. Деньги зрителям будут возвращены. Такое решение объясняется ухудшением ситуации с распространением Covid-19 в стране.

Среди команд разыграют более 40 млн. долларов — это крупнейший призовой фонд в истории киберспорта. Команда-победитель TI10 получит 18,2 млн. долларов, второе место — 5,2 млн. долларов, третье — 3,6 млн. долларов. В TI10 примут участие 18 команд. Букмекеры называют явным фаворитом турнира китайскую команду PSG.LGD. Также высокие шансы на победу у Evil Geniuses, Team Secret, OG и Virtus.pro.

TI10 начался с технической задержки, из-за которой матчи открытия стартовали на полтора часа позже — в 12:30 по бакинскому времени.

Следить за ходом турнира можно на Twitch, YouTube или прямо в Dota 2. The International 10 пройдет с 7 по 17 октября.