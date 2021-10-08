Стали известны цены на все 14 версий Apple Watch Series 7

14 сентября компания Apple представила smart-часы Watch Series 7, которые Тим Кук охарактеризовал как «лучшие умные часы в мире».

Новинка будет доступна сразу в 14 конфигурациях и за неделю до старта продаж в США была озвучена официальная цена каждой из них. Пользователям будут предложены 41-мм и 45-мм версии в корпусе из нержавеющей стали, алюминия или титана.

Алюминиевый корпус:

41 мм, Wi-Fi, GPS – 399 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS – 429 долларов;

41 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 499 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 529 долларов.

Nike:

41 мм, Wi-Fi, GPS – 399 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS – 429 долларов;

41 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 499 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 529 долларов.

Стальной корпус:

41 мм, Wi-Fi, GPS, 5G, спортивный ремешок – 699 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS, 5G, спортивный ремешок – 749 долларов;

41 мм, Wi-Fi, GPS, 5G, металлический ремешок – 749 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS, 5G, металлический ремешок – 799 долларов.

Титановый корпус:

41 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 799 долларов;

45 мм, Wi-Fi, GPS, 5G – 849 долларов.

Продажи Apple Watch Series 7 в США начнутся 15 октября.