Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 21.10

Компания Canonical выпустила дистрибутив Ubuntu 21.10 «Impish Indri». Новая редакция платформы является 35-выпуском Ubuntu и традиционно будет поддерживаться в течение 9 месяцев после релиза. Если вы установите 21.10 (или обновите его с Ubuntu 21.04), вы можете перейти на Ubuntu 22.04 LTS в апреле следующего года – LTS выпуск поддерживается не менее пяти лет.

Ubuntu 21.10 включает достаточно много нововведений. Из самых важных можно отметить обновление рабочего окружения до версии Gnome 40, новая тема оформления, использование браузера Firefox в формате приложений Snap в качестве формата приложений для Firefox по умолчанию, звуковой сервер PulseAudio 15 и ядро Linux 5.13.

GNOME 40 представляет горизонтальный переключатель рабочего пространства и горизонтальную панель запуска приложений, а также новые жесты сенсорной панели (только в Wayland). Ubuntu 21.10 по-прежнему поставляется с док-панелью Ubuntu, хотя теперь она включает в себя разделитель между запущенными и закрепленными приложениями, а также содержит апплет значка корзины (значок корзины на рабочем столе был удален). Обновленный рабочий стол сопровождается набором небольших усовершенствований для более широкого использования рабочего окружения GNOME. Изменения включают в себя различные настройки, такие как панель настроек Wi-Fi, показывающая ранее подключенные сети в верхней части списка подключений независимо от мощности сигнала, а также обновления основных приложений, такие как Календарь, который может обрабатывать .ics файлы, а файловый менеджер Nautilus может извлекать файлы из защищенных паролем .zip архивов.

Пользователи могут пользоваться преимуществами ядра Linux 5.13, воспользоваться улучшенным качеством звука через Bluetooth благодаря звуковому серверу PulseAudio 15 и испытать новую версию почтового клиента Thunderbird 91.

Система получила новый инсталлятор Ubuntu Desktop — надстройка над низкоуровневым curtin написана на языке Dart, а интерфейс реализован на фреймворке Flutter. Оформление выполнено в современном стиле рабочего стола Ubuntu. Доступны три режима: переустановка пакетов с сохранением настроек, ознакомление с дистрибутивом в Live-режиме, а также его установка на диск.

ОС Ubuntu 21.10 «Impish Indri» официально доступна для скачивания во всех версиях.