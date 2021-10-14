15.10.2021

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Состоялся финальный этап конкурса «AZERCELL CUP» по программированию среди школьников

Состоялся финальный этап конкурса «AZERCELL CUP», объявленного Департаментом одаренных детей Института образования и признанным партнером Национальной Олимпийской сборной по информатике и программированию ООО «Azercell Telecom». Учащимся 6-8 классов, которые стали участниками финального этапа, прошедшего в Университете ADA, было дано 3 часа на решение 5 алгоритмических задач. По окончании конкурса были объявлены результаты и призеры.

Напомним, что регистрация на конкурс проводилась на сайте https://www.olimpiada.edu.az.  Первый тур конкурса прошел в онлайн-режиме 27 июня. Основной целью конкурса стала поддержка школьников, интересующихся цифровыми технологиями, информатикой, компьютерной инженерией и программированием. Кроме того, конкурс был направлен на выявление и мотивацию учащихся, выделяющихся высоким уровнем логического и алгоритмического мышления, их навыков для решения проблем в соответствующих областях, а также на привлечение победителей соревнований к подготовке для участия международных соревнованиях с целью поддержки их индивидуального и научного развития.

С 2017 года подготовка наших школьников к Международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке Azercell. Компания помогает привлечь к учебному процессу десятки школьников из разных регионов Азербайджана и столичных школ. Благодаря этому, наши школьники неоднократно добиваются высоких результатов на престижных международных конкурсах знаний. На сегодняшний день азербайджанские школьники завоевали 27 медалей на олимпиадах по информатике.

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