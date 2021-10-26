Sony Xperia Pro-I: 4K-экран, Snapdragon 888, 1-дюймовый датчик камеры и оптика Zeiss

Компания Sony представила первый в мире смартфон, оснащенный основной камерой с 1-дюймовым датчиком изображения. Новинка получила название Xperia Pro-I. Большинство технических характеристик идентичны флагману Sony Xperia 1 III, который был представлен весной этого года. Ключевые отличия касаются основной камеры.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с 4K HDR матрицей и точной 10-битной цветопередачей профессионального уровня. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а дискретизация сенсорного слоя — 240 Hz. Установлены стекла Gorilla Glass Victus (спереди) и Gorilla Glass 6 (сзади).

Используется флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. В устройстве установлены 12 Gb оперативной и 512 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством micro SDXC карт объемом до 1 Tb.

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Основная камера тройная. Главный модуль построен на базе нового 12 Мп датчика изображения оптического формата 1 дюйм с пикселями размером 2,4 мкм. Модуль имеет функцию переключения диафрагмы со значения f/2.0 на f/4.0 для корректировки глубины резкости, 24 мм объектив Zeiss Tessar, а также фирменный процессор обработки изображений BIONZ X. Смартфон поддерживает запись видео в формате 4К с частотой до 120 кадров в секунду и 12-битную съемку в формате RAW.

Sony Xperia Pro-I также оснащен ультраширокоугольным модулем 12 Мп, (1/2,5″, f/2.2, угол захвата 124 градуса), телеобъективом 12 Мп (1/2,9″, f/2.4, кратность оптического зума уменьшилась до 2x) и камерой 3D ToF. Смартфон поддерживает фазовую автофокусировку по 315 точкам, которые покрывают 90% кадра, а также предлагает отслеживание фокуса по глазам в реальном времени как у людей, так и у животных при съемке не только фото, но и видео. Все три объектива устройства получили антибликовое покрытие Zeiss T. Во фронтальной камере применяется 8 Мп датчик (F/2,0). Для удобства съемки на боковой грани предусмотрена двухпозиционная клавиша спуска затвора. На торце также есть круглая клавиша, которая активирует запись видео.

Специально для блогеров и любителей мобильной съемки предусмотрен аксессуар Vlog Monitor, который подключается к Xperia PRO-I. Он оснащен 3,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей и соотношением сторон 16:9, а также металлическим держателем и имеет предустановки для нескольких режимов съемки видео.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. В оснащение входят две nanoSIM-карты, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, A-ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, порт USB 3.1 Type-C, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъем, стереодинамики, водозащита (IP65/IP68). Реализована поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos. Габариты составляют 166 x 72 x 8.9 мм, вес – 211 гр.

Стоимость смартфона Sony Xperia Pro-I составляет 1799 долларов. Предзаказ будет открыт 28 октября, а розничные продажи стартуют в декабре. Дополнительно за 199 долларов пользователи смогут приобрести аксессуар Vlog Monitor и кожаный чехол за 89 долларов.