05.10.2021

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Sony Wireless Neckband Speaker — носимая аудиосистема для персонального домашнего кинотеатра

Sony SRS-NS7

Компания Sony представила беспроводную носимую аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos. Устройство получило название Wireless Neckband Speaker (SRS-NS7).

Sony SRS-NS7

Отмечается, что SRS-NS7 предлагает опыт «захватывающего домашнего кинотеатра» без необходимости использования акустической системы объемного звучания или наушников, закрепленных на голове.

Для полного эффекта Dolby Atmos понадобится телевизор Sony Bravia XR и беспроводной приемопередатчик WLA-NS7. К источнику устройство подключается посредством Bluetooth 5.0.

При помощи приложения Sony 360 Spatial Sound Personalizer может анализироваться форма ушной раковины пользователя. Это дает возможность оптимизировать звучание, обеспечивая непревзойденное качество аудио. За воспроизведение отвечают два обычных 33-миллиметровых излучателя и два пассивных. Суммарная мощность составляет 6 Вт.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов или 5 часов при максимальной громкости. Благодаря функции быстрой подзарядки за 10 минут обеспечивается еще один час непрерывной работы. Корпус аудиосистемы защищен от попадания влаги по стандарту IPX4 (гаджет не боится брызг, но погружать его в воду нельзя).

Стоимость Sony SRS-NS7 составляет 300 долларов, а приемопередатчика WLA-NS7 — 60 долларов. Предзаказ уже открыт.

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