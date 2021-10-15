15.10.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныСмартфоны Sony Xperia будут поставляться с оболочкой Meizu Flyme

Смартфоны Sony Xperia будут поставляться с оболочкой Meizu Flyme

Sony Meizu Flyme

Сегодня компании Sony и Meizu официально сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве. Теперь смартфоны Sony будут выходить с фирменной оболочкой Meizu Flyme.

Первым аппаратом, который ее получит в ближайшее время будет флагман Sony Xperia 1 III. После загрузки и установки обновления системы пользователи Sony Xperia 1 III получат доступ к новому интерфейсу, фирменным приложениям Meizu и многому другому.

Пока что неизвестно, станет ли оболочка Flyme обязательной для смартфонов Sony Xperia или же устанавливать ее можно будет по желанию. В ближайшее время компания обещает ответить на все вопросы. Скорее всего, это произойдет на мероприятии 26 октября.

 

ТЕГИ:
HTC представила компактную и легкую VR-гарнитуру Vive Flow для работы и развлечений
Lenovo Tab 6: 10,3-дюймовый экран, Snapdragon 690, защита IPX3/IP5X и поддержка 5G
Новости по теме
Статьи
TSMC и Sony рассматривают возмож
Фототехника
Sony Alpha 7M4 flaqman kamerasın
Акустические системы
Sony Wireless Neckband Speaker &