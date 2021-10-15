Смартфоны Sony Xperia будут поставляться с оболочкой Meizu Flyme

Сегодня компании Sony и Meizu официально сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве. Теперь смартфоны Sony будут выходить с фирменной оболочкой Meizu Flyme.

Первым аппаратом, который ее получит в ближайшее время будет флагман Sony Xperia 1 III. После загрузки и установки обновления системы пользователи Sony Xperia 1 III получат доступ к новому интерфейсу, фирменным приложениям Meizu и многому другому.

Пока что неизвестно, станет ли оболочка Flyme обязательной для смартфонов Sony Xperia или же устанавливать ее можно будет по желанию. В ближайшее время компания обещает ответить на все вопросы. Скорее всего, это произойдет на мероприятии 26 октября.