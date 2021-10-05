Сегодня исполнилось 10 лет со дня смерти Стива Джобса

5 октября 2011 года в возрасте 56 лет умер основатель компании Apple Стив Джобс. Причиной смерти стали осложнения от рака поджелудочной железы. Незадолго до своей смерти, Джобс покинул пост генерального директора Apple и рекомендовал на эту должность Тима Кука.

Джобс создал Apple в далеком 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. При нем компания выпустила свои самые популярные устройства: Mac, iPhone, iPad, iPod и Apple TV.

Изобретатель совершил революцию в мире мобильных гаджетов. Интересоваться электроникой Джобс начал еще в школе. Первый микрокомпьютер Стив собрал с другом в гараже. Изобретение получило название Apple I. Первым в мире массовым компьютером стал Apple II. Самой продаваемой машиной в истории Apple признана iMac.

Но настоящим хитом компании стал iPhone. Основатель Apple умел всю жизнь держать руку на пульсе времени. Стива Джобса ставят в один ряд с такими выдающимися изобретателями и предпринимателями, как Генри Форд и Томас Эдисон.

После смерти Джобса, Apple запустила специальный сайт, на котором любой пользователь может оставить свое воспоминание о нем. За 10 лет этим сервисом воспользовалось более 1 млн. человек со всего мира.