Самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса сентября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам сентября 2021 года.

В рейтинге самых производительных флагманов сменился лидер — им стал Nubia Red Magic 6s Pro. Смартфон набрал 857918 баллов, сместив долгосрочного лидера в лице Black Shark 4 Pro (837715). Третье место досталось Vivo X70 Pro+ с результатом 836943 балла.

В Топ-10 самых мощных Android-флагманов также вошли iQOO 8 Pro, ASUS ROG Phone 5s, iQOO 8, Oneplus 9 Pro, Oneplus 9, Realme GT и Xiaomi Mi Mix 4.

В рейтинге самых мощных Android-смартфонов среднего класса новичков не оказалось. Первая десятка не претерпела существенных изменений, по сравнению с прошлым месяцем. Единственная разница — перестановка 8 и 9 мест: Huawei nova 8 Pro потеснила модель iQOO Z3.