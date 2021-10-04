05.10.2021

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Самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса сентября по версии AnTuTu

AnTuTu Nubia Red Magic 6s Pro

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам сентября 2021 года.

В рейтинге самых производительных флагманов сменился лидер — им стал Nubia Red Magic 6s Pro. Смартфон набрал 857918 баллов, сместив долгосрочного лидера в лице Black Shark 4 Pro (837715). Третье место досталось Vivo X70 Pro+ с результатом 836943 балла.

AnTuTu

В Топ-10 самых мощных Android-флагманов также вошли iQOO 8 Pro, ASUS ROG Phone 5s, iQOO 8, Oneplus 9 Pro, Oneplus 9, Realme GT и Xiaomi Mi Mix 4.

В рейтинге самых мощных Android-смартфонов среднего класса новичков не оказалось. Первая десятка не претерпела существенных изменений, по сравнению с прошлым месяцем. Единственная разница — перестановка 8 и 9 мест: Huawei nova 8 Pro потеснила модель iQOO Z3.

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