Samsung представил оболочку One UI Book 4 для Windows-ноутбуков
В рамках мероприятия Samsung Developers Conference 2021 компания Samsung официально представила новую прошивку One UI 4 для своих смартфонов и планшетов, а также объявила о разработке специальной версии фирменной оболочки для Windows-ноутбуков — One UI Book 4. Об этом сообщает профильный ресурс SamMobile.
Подробностей об интерфейсе пока нет. Лишь известно, что он будет похож на мобильную версию. Компания сообщила, что решила выпустить собственное оформление для Windows в первую очередь ради ноутбуков Galaxy Book. Samsung хочет, чтобы все ее продукты «соответствовали визуальной эстетике», то есть выглядели и работали схожим образом. Учитывая, что Windows не является ОС с открытым исходным кодом, как Android, разработчики не смогут внести сильные визуальные изменения. Вероятно, что все ограничится только фирменными приложениями самой компании.
До One UI Book 4 обновятся ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360, Galaxy Book Flex, Galaxy Book и Galaxy Book Odyssey. Когда ждать релиза — неизвестно.