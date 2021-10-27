Samsung представил оболочку One UI Book 4 для Windows-ноутбуков

В рамках мероприятия Samsung Developers Conference 2021 компания Samsung официально представила новую прошивку One UI 4 для своих смартфонов и планшетов, а также объявила о разработке специальной версии фирменной оболочки для Windows-ноутбуков — One UI Book 4. Об этом сообщает профильный ресурс SamMobile.

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Подробностей об интерфейсе пока нет. Лишь известно, что он будет похож на мобильную версию. Компания сообщила, что решила выпустить собственное оформление для Windows в первую очередь ради ноутбуков Galaxy Book. Samsung хочет, чтобы все ее продукты «соответствовали визуальной эстетике», то есть выглядели и работали схожим образом. Учитывая, что Windows не является ОС с открытым исходным кодом, как Android, разработчики не смогут внести сильные визуальные изменения. Вероятно, что все ограничится только фирменными приложениями самой компании.

До One UI Book 4 обновятся ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360, Galaxy Book Flex, Galaxy Book и Galaxy Book Odyssey. Когда ждать релиза — неизвестно.