Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition — смартфон с настраиваемым дизайном

На мероприятии Galaxy Unpacked Part 2 компания Samsung Electronics представила новую версию складного смартфона Galaxy Z Flip 3, который получил широкие возможности персонализации благодаря сменным цветным панелям. Модель получила название Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. С точки зрения характеристик смартфон ничем не отличается от оригинальной модели.

Покупателям доступны 49 возможных вариантов, которые комбинируются из пяти вариантов передней панели, пяти вариантов задней панели и двух вариантов рамки. Перед покупкой пользователю требуется зайти в раздел Galaxy Z Flip3 Bespoke Studio на официальном сайте Samsung. Выбранный вариант упакуют в специальную упаковку Bespoke Edition, а на смартфоне будут установлены подходящие по цвету специальные обои для двух экранов — основного и вспомогательного. Предоставляется специальная программа Bespoke Upgrade Care и за определенную доплату (49 евро) можно поменять дизайн одной из сторон уже купленного смартфона, заменив панель.

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Смартфоны Galaxy Z Flip3 в версии Bespoke Edition уже доступны в Корее, США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде и Австралии. Цена зависит от региона. Например, в США разница в цене обычной модели Galaxy Z Flip3 и версии Bespoke составляет 50 долларов — 1099 вместо обычных 1049.

Кроме того, пользователям становится доступна возможность настраивать собственные варианты расцветки часов серии Galaxy Watch4 в Galaxy Watch4 Bespoke Studio — смешивая различные варианты цветов, размеров и стилей ремешков. Но вариантов здесь предлагается уже меньше. Цена не изменилась.