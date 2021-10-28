Redmi Note 11: Dimensity 810, 50 Мп камера и аккумулятор 5000 мАч стоимостью от 187 долларов

Помимо Pro-версий бренд Redmi представил базовую модель Note 11. Новинка является смартфоном бюджетного класса.

Redmi Note 11 оснащен 6,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Hz. Предусмотрена также возможность понижения этого значения до 60 и 50 Hz. В основе смартфона лежит процессор Dimensity 810 с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет от 4 до 8 Gb, емкость встроенной UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Основная камера двойная с главным датчиком на 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Вверху, по центру экрана, установлена фронтальная 16 Мп камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Заявленное время до полной зарядки составляет 62 минуты. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Новинка выйдет на рынок с прошивкой MIUI 12.5 на Android 11. Смартфон будет предложен в черной, голубой и мятной расцветках корпуса.

Стоимость Redmi Note 11:

4/128 Gb – 187 долларов;

6/128 Gb – 203 доллара;

8/128 Gb – 234 доллара;

8/256 Gb – 266 долларов.

Также была представлена специальная версия смартфона Redmi Note 11 YIBO Edition. Она отличается только дизайном и будет предложена в версии 8/256 Gb памяти за 422 доллара.