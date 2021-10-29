Redmi Buds 3 Lite: TWS-наушники с автономностью до 18 часов за 15 долларов

Бренд Redmi представил в Китае беспроводные наушники Buds 3 Lite (Buds 3 Youth Edition). Модель стала упрощенной версией Redmi Buds 3.

Внешне наушники отличаются от оригинальной версии. По словам производителя, это «уникальный дизайн в виде кошачьих ушей», который помогает обеспечить стабильную посадку в ушах.

Наушники оснащены 6-миллиметровыми динамическими драйверами и модулем Bluetooth 5.2 для стабильной и качественной связи с устройством. Аккумуляторная батарея емкостью 36 мАч обеспечивает до 5 часов автономной работы, а с помощью зарядного кейса можно продлить прослушивание до 18 часов. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Стоимость TWS-наушников Redmi Buds 3 Lite составляет 15 долларов.