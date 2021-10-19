Realme представила новые smart-часы T1 с AMOLED-экраном 1,3 дюйма

Компания Realme представила сегодня в Китае новые smart-часы T1. Новинка получила круглый 1,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 416 × 416 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass, рамка вокруг экрана – из нержавеющей стали.

Часы поддерживают 110 режимов тренировок, звонки через сопряженный по Bluetooth смартфон, магнитную зарядку. Имеются датчик ЧСС, возможность измерения оксигенации крови и система мониторинга сна. Realme T1 защищены от воды по стандарту 5ATM (нырять с ними не желательно). Есть GPS/ГЛОНАСС и контроллер NFC (заявлена поддержка местной службы AliPay), а также 4 Gb встроенной флеш-памяти.

Установлен аккумулятор емкостью 228 мА·ч, заявленная автономность семь дней работы. Функция быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии с 0% до 100% всего за 35 минут.

Прием заказов на smart-часы стартует 20 октября. Стоимость составляет 110 долларов.