Realme GT Neo 2T: AMOLED-экран 120 Hz, MediaTek Dimensity 1200 AI и зарядка на 65 Вт

Компания Realme на мероприятии в Китае представила смартфон Realme GT Neo 2T. Это альтернативная модификация недавнего представленного Realme GT Neo 2.

Смартфон оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма разрешением Full HD+. Дисплей получил частоту обновления картинки 120 Hz, частоту считывания сенсора 360 Hz, функцию DC dimming, а также пиковую яркость в 1000 нит. Он занимает 91,7% площади фронтальной панели и обеспечивает 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 1200 AI. В плане характеристик чип ничем не отличается от Dimensity 1200, а приставка AI значит, что он лучше справляется с задачами ИИ. Платформа также наделена модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb. Оперативную память аппарата можно расширить на 7 Gb с помощью фирменной функции RAM Plus.

Тройная основная камера представлена датчиками на 64 Мп (F/2.8), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (угол обзора 119°) и 2 Мп макрообъектив. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питается аппарат от аккумуляторной батареи на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт (полная зарядка батареи – за 35 минут). В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, NFC, USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, слот для двух SIM и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, есть функция распознавание лица. Габариты составляют 158,5 x 73,3 x 8,4 мм, вес – 186 гр. Смартфон работает под управлением Android 11 с интерфейсом Realme UI 3.0.

Стоимость Realme GT Neo 2T:

8/128 Gb – 328 долларов;

8/256 Gb – 359 долларов;

12/256 Gb – 406 долларов.

Продажи смартфона начнутся в Китае 1 ноября.