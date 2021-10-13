Realme GT Neo 2: экран AMOLED E4, 120 Hz, Snapdragon 870 и аккумулятор 5000 мАч

Компания Realme представила сегодня в Индии обновленный смартфон Realme GT Neo 2. Модель работает под управлением ОС Android 11 и нового пользовательского интерфейса Realme UI 3.0.

Аппарат оснащен 6,62-дюймовым дисплеем разрешением FHD+. В основе лежит панель Samsung E4 AMOLED с частотой обновления 120 Hz, яркостью до 1300 кд/м2, контрастностью 5000000: 1 и поддержкой HDR10+. Применено защитное стекло Gorilla Glass 5. Заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Предусмотрена технология DC Dimming.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Основная камера тройная: 64 Мп (F/1,8) датчик, 8 Мп блок с сверхширокоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч. Компания утверждает, что для полной зарядки GT Neo2 с помощью входящего в комплект быстрого зарядного устройства мощностью 65 Вт требуется около 36 минут. В оснащение новинки также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, USB-C, NFC, два слота для SIM-карт, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и поддержка Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, также есть функция разблокировки по лицу. Габариты составляют 162,9 x 75,8 x 8,6 мм при весе 200 гр.

Версия с 8/128 Gb памяти стоит 425 долларов, а вариант с 12/256 Gb будет предложен за 478 долларов. Realme GT Neo 2 поступит в продажу 17 октября в расцветках корпуса Neo Black, Neo Blue и Neo Green.