22.10.2021

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Razer вышел на рынок высокопроизводительных игровых компонентов для ПК

Razer

Компания Razer, которая специализируется на продукции для геймеров, представила несколько новинок: корпусные вентиляторы Kunai, системы жидкостного охлаждения Hanbo, блоки питания Katana и контроллер вентиляторов PWM Fan Controller. Заявляется, что все продукты «разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами надежности». Все они украшены адресуемой подсветкой и поддерживаются ПО Razer Synapse. По словам производителя, новинки «знаменуют выход Razer на рынок высокопроизводительных игровых компонентов для ПК».

Особенностью вентиляторов Razer Kunai являются гидравлические подшипники. Линейка включает модели типоразмера 120 и 140 мм. Вентилятор поступит в продажу по цене 49,99 долларов.

PWM-контроллер для регулировки скорости вращения вентиляторов компания оценила в 44,99 долларов. Он рассчитан на подключение до восьми вентиляторов Razer Kunai. Используя программное обеспечение Razer Synapse, можно настроить работу вентиляторов, подключенных к контроллеру, чтобы учесть потребности конкретной конфигурации игрового ПК.

Системы жидкостного охлаждения Razer Hanbo доступны с радиаторами длиной 240 и 360 мм. К достоинствам относится бесшумная работа помпы и повышенная надежность. В продажу поступит в ноябре, тогда же станет известна и цена.

Блоки питания Razer Katana форм-фактора ATX имеют сертификаты 90 Plus Platinum, указывающие на высокий КПД. Пока нагрузка не превысила определенный порог, вентилятор в блоке питания не включается, тем самым обеспечивается его практически бесшумная работа. На рынок поступят модели с выходной мощностью от 750 до1600 Вт. Как и кулеры, они получат элементы RGB-подсветки с возможностью ручной настройки и синхронизации с другими компонентами ПК и периферией. Старт продаж намечен на начало 2022 года.

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