Razer представил веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для «бюджетного стриминга»

Компания Razer представила два новых устройства для стримеров — веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X. Новинки ориентированы на тех, кто хотел бы начать заниматься трансляцией своего контента, но при этом ограничен в бюджете, выделенном под оборудование для стриминга.

Веб-камера Kiyo X представляет собой доступную альтернативу более дорогой версии Kiyo, оснащенной встроенной кольцевой светодиодной подсветкой, а также премиальной версии Kiyo Pro, оснащенной адаптивным оптическим сенсором. Новинка предлагает базовые функции, она оснащена 2,1 Мп сенсором, поддерживающим четыре режима работы: с разрешением 1080p и 30 кадр/с, 720p и 60 кадр/с, а также 480p и 360p при 30 кадрах.

Kiyo X обладает функцией умного автофокуса, но при желании можно использовать и ручной. Заявлена поддержка нескольких предустановленных настроек изображения, 82-градусный угол обзора и универсальные возможности установки. Камера не оснащена физической кольцевой подсветкой, но она имеет виртуальную. Razer отмечает, что камера использует в качестве источника света излучение монитора.

По словам производителя, карта захвата Ripsaw X «обеспечит великолепное качество изображения» за счет поддержки записи видео в разрешении до 4K при частоте 30 кадр/с. Новинка оснащена разъемами USB 3.0 и HDMI 2.0. Ripsaw X можно подключить к DSLR-камере или другому стриминговому оборудованию с практически нулевой задержкой. Карта захвата совместима со множеством моделей камер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm и GoPro.

Стоимость веб-камеры Kiyo X составляет 80 долларов, карты захвата Ripsaw X – 140 долларов.