Raspberry Pi выпустил новую плату Zero 2 W за 15 долларов

Компания Raspberry Pi Foundation, занимающаяся выпуском одноплатных компьютеров для разработчиков, выпустила новую плату Raspberry Pi Zero 2 W.

На плате размером 65 x 30 мм установлен четырехъядерный 64-битный процессор Arm Cortex-A53 с тактовой частотой 1 GHz. Новинка, как утверждает производитель, обеспечивает в 5 раз большую производительность при многопоточных нагрузках, чем Raspberry Pi Zero 2015 года.

Cистемный пакет (SiP) Raspberry Pi RP3A0 объединяет SoC Broadcom BCM2710A1 (такая же используется в Raspberry Pi 3, хотя и с пониженной тактовой частотой) и 512 Mb памяти LPDDR2 SDRAM. Отмечается, что обновленный процессор в Zero 2 W не только обеспечивает большую производительность в многопоточности, но и на 40% повышает производительность при выполнении однопоточных операций.



Модель оснащена беспроводными модулями WiFi 2,4 GHz (b/g/n) и Bluetooth 4.2, слотом для карт microSD, разъемом для камеры CSI-1, портом USB on-the-go (OTG), mini-HDMI и 40-контактным разъемом GPIO. Благодаря сходству размеров и возможностей подключения, Zero 2 W можно использовать в качестве замены оригинальных Pi Zero и Zero W.

Стоимость Raspberry Pi Zero 2 W составляет 15 долларов.