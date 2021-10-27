Qualcomm представил 4 новых процессора для смартфонов среднего и начального уровня

Компания Qualcomm представила четыре новых процессора для мобильных устройств среднего и начального уровня — Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 695 5G, Snapdragon 480 Plus 5G и Snapdragon 680 4G.

Snapdragon 778G Plus 5G является приемником Snapdragon 778G. Новый процессор обеспечит более высокий уровень быстродействия и производительности графической подсистемы, а также высокое качество мобильных игр и плавную работу приложений для редактирования фото- и видеоконтента. Он изготовлен по 6-нм техпроцессу. Ядро Kryo 670 Prime теперь работает на частоте 2,5 GHz (вместо 2,4 GHz), в результате чего обещано на 20% более высокой производительности.

Snapdragon 695 5G – это преемник Snapdragon 690 с поддержкой более быстрых сетей 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave). Используется 6-нм техпроцесс вместо 8-нм. Производительность улучшена на 15%, а графический процессор работает на 30% лучше. Это связано с переходом на новые ядра Kryo 660 (560 у старого чипа) и Adreno 619 (против 619L). Недорогие смартфоны смогут намного лучше справляться с играми и требовательными приложениями.

Snapdragon 480 Plus 5G – улучшенная версия процессора Snapdragon 480. Это 8-нм чип с ядрами Kryo 460 и графическим процессором Adreno 619. Основной процессор теперь работает на частоте 2,2 GHz (против 2,0 GHz).

Snapdragon 680 4G — единственный чип без поддержки 5G. По сути, это тот же Snapdragon 695, но только с модемом 4G. Он построен по тому же 6-нм техпроцессу, но использует ядра Kryo 265. Процессор ориентирован на рынки, где в ближайшие годы будут использоваться только LTE-сети.

Все новинки Qualcomm дебютируют в среднебюджетных смартфонах до конца 2021 года. Первыми устройства на новых процессорах выпустят компании Honor, Motorola, HMD Global, OPPO, Vivo и Xiaomi.