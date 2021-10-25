QNAP выпускает QVR Center 2.0 для выполнения централизованного межсерверного управления

Компания QNAP System объявила о выпуске QVR Center 2.0, который обеспечивает межсерверное управление всеми решениями QNAP для наблюдения.

Как отмечается, с помощью нового решения можно централизованно управлять до 256 серверами с автоматическим переключением при отказе N + M для снижения риска потери данных. QVR Center 2.0 доступен в трех планах подписки, чтобы обеспечить масштабируемость и гибкость.

«По мере расширения бизнеса возникает потребность в крупномасштабном развертывании камер видеонаблюдения. QVR Center позволяет предприятиям легко контролировать все серверы видеонаблюдения и управлять ими. Многие компании с несколькими офисами, такие как розничные магазины и банки, уже доверили задачу централизованного управления своими цифровыми активами нашему решению QVR Center 1.2. Представленная система QVR Center 2.0 расширяет концепцию «легко разобраться в ситуации» до нескольких основных функций и позволяет администраторам управлять просмотром в реальном времени и записанными материалами, используя единый интерфейс. QVR Center 2.0 также поддерживает аварийное переключение серверов записи, что позволяет настроить несколько серверов в качестве аварийных для обеспечения почти непрерывной записи», — сказала Нина Йе (Nina Yeh), менеджер по продукту QNAP.

QVR Center обеспечивает межсерверное управление всеми решениями QNAP для видеонаблюдения, включая QVR Elite, QVR Pro и NVR серии QVP.

QVR Center может управлять до 256 серверами и более чем десятью тысячами камер, система обратно совместима с предыдущими решениями наблюдения QNAP. Начиная с QVR Center 2.0, пользователи могут устанавливать права доступа для отдельных камер — вместо отдельных серверов — для выполнения прописанных настроек привилегий.

QVR Center поддерживает отказоустойчивую запись «многие на многие». Если сервер записи выходит из строя, решение автоматически выделяет резервный сервер для выполнения задач записи и хранения видеоматериалов в режиме реального времени, снижая риск потери данных.

Каждая подписка QVR Center включает два бесплатных встроенных канала. Пользователи, которым необходимо управлять несколькими серверами, могут приобрести лицензию в магазине программного обеспечения QNAP.