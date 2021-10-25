26.10.2021

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PUBG: New State выйдет 11 ноября для iOS и Android

PUBG: New State

Компания Krafton официально сообщила, что новая версия популярной многопользовательской онлайновой игры PUBG выйдет 11 ноября для iOS и Android. Мобильная игра получила название PUBG: New State.

Она будет доступна на 17 языках более чем в 200 странах. Финальный технический тест будет проведен с 29 по 30 октября. Действие игры, разработанной PUBG Studios, разворачивается в 2051 году и будет предлагать футуристический взгляд на многопользовательскую формулу PUBG с новыми функциями, такими как настройка оружия и внутриигровые дроны.

Сюжет вращается вокруг вымышленного города Трой в постапокалиптическом мире, где общество распалось и разделилось на фракции. Трой будет основной картой игры, к нему будут добавлены еще три карты. На карту выходит до 100 игроков, и один игрок или отряд выходит победителем. Также сообщается, что New State будет предлагать «сильные античитерские» меры при запуске, и что компания будет активно следить за сообществом, чтобы выявлять проблемы. Это будет сделано путем создания девяти глобальных центров обслуживания.

Еще в сентябре было объявлено о том, что уже 40 млн. человек предварительно зарегистрировались в игре в Google Play и App Store.

Помимо мобильных устройств, Krafton планирует выпустить к следующему году еще одну игру, связанную с PUBG, для ПК и консолей.

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