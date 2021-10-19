Производство гарнитуры Apple AR/VR отложено до конца 2022 года

Компания Apple планировала начать массовое производство гарнитуры дополненной реальности во второй половине 2022 года. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), из-за проблем c конструкцией устройства, его перенесли на конец 2022 года. Релиз гаджета, скорее всего, состоится только в начале 2023 года.

Кроме того, Apple на момент выхода устройства хочет иметь и полностью готовое ПО, и экосистему, и сервисы. Свою гарнитуру компания будет позиционировать не только для игр.

Аналитик считает, что именно Apple может в очередной раз изменить рынок и сделать сегмент гарнитур AR/VR более полноценным и востребованным, так же, как компания уже сделала со смартфонами, планшетами и smart-часами.

Если верить информации в сети, очки получат дисплей Sony Micro-OLED и будут поддерживать фирменные сервисы Apple TV+ и Apple Arcade. Вес составит около 100-200 гр. Ориентировочная цена — 1000 долларов.