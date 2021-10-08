08.10.2021

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Проект «Цифровой шелковый путь» NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021

Проект Digital Silk Way (Цифровой шелковый путь) по созданию цифрового телекоммуникационного коридора, соединяющего Европу с Центральной и Южной Азией, реализуемый компанией AzerTelecom, входящей в NEQSOL Holding, был представлен на конференции Submarine Networks World 2021, прошедшей в Сингапуре с 29 сентября по 1 октября.

Престижная конференция в этом году прошла в виртуальном формате с участием более 100 спикеров, представляющих самые влиятельные и передовые мировые телекоммуникационные и технологические компании, обладающие глобальной подводной инфраструктурой.

Принявшая участие в конференции Главный исполнительный директор AzerTelecom Ана Накашидзе выступила на панели «Озера и страны, не имеющие выхода к морю». Ана Накашидзе рассказала об инициированном NEQSOL Holding и реализуемом AzerTelecom проекте Digital Silk Way (Цифровой шелковый путь), который направлен на создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией через Грузию и Азербайджан.

Отметив сложности в установлении связей между странами, расположенными вокруг озер и не имеющими выхода к морю, она подчеркнула основные вызовы в реализации проекта. Было отмечено, что проект «Проект «Цифровой шелковый путь» создает новые возможности с точки зрения развития услуг связи и очень важен для всего региона.

«Проект «Цифровой шелковый путь» и его Каспийский компонент «Транскаспийские оптоволоконные кабельные линии», которые будут проложены по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Центральной Азии, сыграет важную роль в увеличении трафика данных и откроет новые возможности для лучшего обеспечения региона интернетом», — сказала Ана Накашидзе

Об AzerTelecom: AzerTelecom — ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане. Компания является частью NEQSOL Holding — международной группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. Компания реализует проект Digital Silk Way (Цифровой шелковый путь) – масштабный цифровой инфраструктурный проект, который соединит Европу с Центральной и Южной Азией. В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект Digital Silk Way (Цифровой шелковый путь) был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.

О Submarine Networks World: Submarine Networks World — крупнейшее ежегодное мероприятие для компаний, обладающих подводной инфраструктурой в мире. Мероприятие, обычно проводимое в Сингапуре, в этом году проходило в виртуальном формате. Представляя невероятный штат из более чем 100 спикеров и 800 участников, содержание конференции было стратегически спланировано таким образом, чтобы как можно больше участников из как можно большего количества часовых поясов могли принять участие в мероприятии в прямом эфире со своими сотрудниками.

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