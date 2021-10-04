Продолжить просмотр видео на YouTube со смартфона на ПК стало проще

Разработчики YouTube сделали более удобным продолжение просмотра видео на другом устройстве — со смартфона на компьютере.

Запущенный ранее на смартфоне ролик сразу появится в правом нижнем углу браузера после входа в сервис на ПК. При этом вместо названия канала на превью отобразится фраза «Продолжить просмотр». Нажатие кнопки воспроизведения автоматически запустит ролик в миниплеере, а щелчок в любом месте плеера откроет страницу видео. Ранее пользователям приходилось возвращаться к странице «Библиотека» и проверять раздел «История» или вручную добавлять нужный ролик в список «Посмотреть позже».

Кроме того, новая функция упростит продолжение просмотра YouTube-видео, запущенных на smart-телевизорах с Android TV и другими ОС. В обратном направлении функция пока не работает — в мобильной версии приложения вариант «Продолжить просмотр» не предлагается.

Нововведение уже доступно в некоторых регионах.