Приз за лучший трейлер игры на международном турнире Core Invitational GameJam — у азербайджанской гейм-студии DynamicBox

Азербайджанская гейм-студия DynamicBox выиграла приз за лучший трейлер игры на международном турнире Core Invitational GameJam. В турнире участвовали 50 лучших команд подобранных из сотен кандидатов. У отечественных разработчиков были неплохие шансы взять более высокий приз, но на этот раз не получилось ввиду отсутствия практики работы с этим игровым движком. Следует отметить, что за годы своего существования студией было создано более 50 проектов с помощью другого игрового движка — Unity. Трейлер повествует о путешествии по средневековому миру, где игроку предстоит выполнять квесты, собирать снаряжение и претендовать на трон!

На официальном сайте турнира отмечается, что кинематографическая операторская работа DynamicBox из Азербайджана в этом эпическом трейлере игры произвела на судей особое впечатление!

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Отметим, что Core — это платформа для разработки игр, созданная на Unreal Engine 4. Она содержит простые, но функциональные инструменты для создания виртуальных миров, написания скриптов, оформления сценарием, при этом пользователи смогут свободно делиться своими творениями, а также изменять контент, созданный другими игроками. Вероятно, по возможностям инструментария Core не дотягивает до Dreams, однако позволяет креативным людям заниматься разработкой игр без необходимости изучать программирование.