Принципиально новый Apple MacBook Pro на базе новых SoC M1 Pro и M1 Max

Компания Apple сегодня представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro. Ноутбуки получили принципиально новый дизайн и ряд давно ожидаемых пользователями изменений. Слухи о появлении в MacBook Pro выреза на экране в виде «чёлки» как у iPhone, подтвердились. Также Apple избавилась от сенсорной полосы Touch Bar, которая заменила функциональные клавиши у MacBook Pro несколько лет назад. И, наконец, на ноутбуки вернулся магнитный разъем для зарядки MagSafe. Долгое время в MacBook для зарядки использовался порт USB Type-C.

Новые MacBook Pro предлагаются в двух версиях — с дисплеями диагональю 14” и 16”. Используются матрицы mini-LED с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Hz. Рамки вокруг экран существенно уменьшились, а яркость выросла до 1600 кд/м2. Из портов присутствуют разъем HDMI, три порта USB Type-C Thunderbolt 4, слот для карт памяти формата SD, разъем для наушников и новый MagSafe.

Цена MacBook Pro с дисплеем диагональю 14” стартует от 1999 долларов, а 16” модель в базовой конфигурации оценена в 2499 долларов.

Также компания Apple представила две новые однокристальные системы своего семейства Apple Silicon. Называются они M1 Pro и M1 Max. Отличия заключаются в том, что M1 Pro располагает 33,7 млрд. транзисторов, тогда как M1 Max состоит из 57 млрд. транзисторов, что даже больше, чем у GPU NVIDIA GA100. При этом у обеих платформ идентичный процессор с 8 высокопроизводительными и 2 энергоэффективными ядрами. Частоты Apple пока не указывает. В M1 Pro графическое ядро содержит 16 ядер, а в M1 Max — 32 ядра. Это 2048 и 4096 исполнительных блоков соответственно. Напомним, у M1 графических ядер лишь 8. Производительность GPU соответственно составляет 5,2 и 10,4 TFLOPS.

Младшая из новых SoC объединена с 32 Gb оперативной памяти с пропускной способностью 200 Gb/с, а старшая предлагает уже 64 Gb с 400 Gb/с пропускной способности. Кроме того, у M1 Max относительно M1 Pro удвоенное количество некоторых блоков для кодирования и декодирования видео, в том числе для видео в формате ProRes.