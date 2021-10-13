Представлены TWS-наушники Amazfit PowerBuds Pro с функциями smart-часов

Бренд Amazfit, принадлежащий компании Huami Technology, представил полностью беспроводные наушники Powerbuds Pro.

Новинка позиционируется производителем как первые в мире TWS-наушники, которые отслеживают и помогают сохранить хорошую осанку. Для этого используется акселерометр. Наушники могут отслеживать движения шеи, если она оставалась неподвижной долгое время, то пользователь получит уведомление с рекомендацией размяться. Таким образом пользователь сможет избежать шейного спондилеза, вызванного сидячим образом жизни.

Amazfit Powerbuds Pro способны информировать своего владельца о частоте сердечных сокращений, количестве пройденных шагов, сожженных калорий и других параметров во время физической активности. Эти функции обычно ожидаются от smart-часов.

Наушники также предлагают функцию активного шумоподавления (ANC), которая снижает уровень окружающего шума на 40 дБ и режим аудиопрозрачности. Устройство получило защиту от пыли и воды по стандарту IP55. Вес каждого наушника составляет 6,7 гр.

Аккумулятор емкостью 68 мАч обеспечивает до 9 часов автономной работы и до 30 часов с подзарядкой от футляра. С ANC на одном заряде новинка сможет проработать 5 часов 45 минут и 19 часов соответственно.

Amazfit PowerBuds Pro уже поступили в продажу в Китае по цене 139 долларов.