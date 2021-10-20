Представлены смартфоны Vivo T1 и T1x

Компания Vivo представила смартфоны T1 и T1x, ориентированные прежде всего на молодежную аудиторию.

Модель Vivo T1 оснащена 6,67-дюймовым LCD-дисплеем формата Full HD+. Частота обновления панели составляет 120 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G с интегрированным модемом 5G. Тройная основная камера включает 64 Мп датчик, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. В небольшом отверстии экрана располагается 16 Мп селфи-камера. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттной подзарядки (за 38 минут до 70%).

Модель Vivo T1x получила 6,58-дюймовый LCD-дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 180 Hz. За производительность отвечает процессор Dimensity 900 с интегрированным модемом 5G. Двойная камера представлена датчиками на 64 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Питание обеспечивает батарея на 5000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной подзарядки.

Обе новинки получили боковой сканер отпечатков пальцев, Mini-Jack, USB-C и поддержку технологии Dynamic RAM. В продаже они появятся под управлением операционной системы OriginOS на основе Android 11.

Стоимость Vivo T1:

8/128 Gb – 345 долларов;

8/256 Gb – 375 долларов;

12/256 Gb – 405 долларов.

Стоимость Vivo T1x:

6/128 Gb – 250 долларов;

8/128 Gb – 280 долларов;

8/256 Gb – 310 долларов.

Vivo T1 будет предложен в черной и бирюзовой расцветках корпуса. Vivo T1x — в черной, голубой и фиолетовой цветовых вариациях. Прием предварительных заказов уже открыт.