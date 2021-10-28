Представлены смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+

Бренд Redmi представил смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+. Главное различие между моделями заключается в емкости аккумулятора и скорости зарядки. Остальные технические характеристики совпадают.

Смартфоны оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz при дискретизации сенсорного слоя 360 Hz. Производитель отмечает толщину рамок в 1,75 мм и диаметр отверстия под селфи-камеру — всего 2,96 мм. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Новинки построены на базе процессора MediaTek Dimensity 920. Применяется система жидкостного охлаждения. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Основная камера представлена следующими датчиками: 108 Мп Samsung HM2, широкоугольный блок на 8 Мп (угол захвата 120 градусов) и 2 Мп макрокамера.

В Redmi Note 11 Pro+ емкость аккумулятора составила 4500 мАч. Аппарат стал самым доступным смартфоном на рынке с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки. С нуля до 100% он заряжается всего за 15 минут. Кроме того, есть режим пониженной мощности, в котором зарядка занимает около 19 минут, но сам аппарат не нагревается выше 38 градусов. В Redmi Note 11 Pro не такая быстрая зарядка (67 Вт), но аккумулятор имеет емкость 5160 мАч.

В оснащение новинок также вошли адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, стереодинамики с настройкой JBL, 3,5-мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Есть водозащита по стандарту IP53. В продаже смартфоны появятся с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

Redmi Note 11 Pro предлагается в версиях 6/128 Gb памяти за 250 долларов, 8/128 Gb за 297 долларов и 8/256 Gb за 328 долларов. Redmi Note 11 Pro+ в аналогичных модификациях стоит 297 долларов, 328 долларов и 359 долларов соответственно.