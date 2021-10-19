Представлены смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro с фирменным процессором Tensor

Компания Google официально представила шестое поколение фирменного смартфона Pixel. Главной особенностью новинки стал отказ от процессоров Qualcomm в пользу внутренней разработки.

У нового Google Pixel 6 плоский экран с не самыми тонкими рамками на рынке, задняя панель разделена на две части большим выпирающим блоком камер. Во всех вариантах верхняя часть задней панели отличается по оттенку от нижней. Смартфон оборудован 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и встроенным сканером отпечатков пальцев. За защиту отвечает закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Устройство построено на базе восьмиядерного 5-нм процессора Tensor (8 ядер CPU, 20 ядер GPU) — собственной разработки компании Google. Отмечается, что чип обеспечивает Pixel 6 на 80% большую производительность по сравнению с прошлогодним Pixel 5. В состав Tensor также входит сопроцессор безопасности Titan M2. Благодаря функциям машинного обучения Pixel 6 быстрее обрабатывают снимки и открывает новые возможности при взаимодействии с голосовым помощником Google Assistant. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, емкость флэш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Производитель заметно прокачал камеры в Pixel 6. На смену 12 Мп основному датчику пришел современный датчик Samsung GN1 на 50 Мп (f/1,85). По умолчанию снимки получаются с разрешением 125 Мп путем объединения соседних пикселей матрицы для повышения светочувствительности. Ультраширокоугольный модуль остался прежним с разрешением 12 Мп (f/2.2, угол обзора 114 градусов). В блоке камер также скрывается лазерный автофокус. Фронтальная камера не претерпела никаких изменений и по-прежнему имеет разрешение 8 Мп. Смартфон получил несколько новых программных функций камеры. Специальный режим движения позволяет снимать движущиеся объекты, придавая им эффект скорости, а размытые лица на снимках можно автоматически исправить. В приложении «Google Фото» доступна возможность удалять нежелательные объекты с фотографий. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Питание Pixel 6 получает от аккумуляторной батареи емкостью 4614 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной проводной и 21-ваттной беспроводной зарядками. В оснащение входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC и стереодинамики. Смартфон получил защиту от воды по стандарту IP68. Габариты составляют 158,6 х 74,8 х 8,9 мм, вес — 207 гр. Адаптер питания в комплекте поставки отсутствует. Заявлено 5 лет обновлений безопасности и как минимум 4 крупных обновления Android. Смартфон Pixel 6 доступен для предзаказа в черном, зеленом и розовом цветах корпуса с сегодняшнего дня по цене от 599 долларов. В продаже — с 28 октября.

Также была представлена Pro-версия. Модель получила более качественный экран, аккумулятор большей емкости и дополнительную телефотокамеру с оптическим приближением.

Google Pixel Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED (LTPO)-дисплеем с разрешением 3120 х 1440 пикселей и адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Hz. В отличие от базовой модели, экран немного изогнут по бокам, благодаря чему рамки заметно меньше. Сканер отпечатков пальцев также встроен в экран.

Модель также построена на базе фирменного процессора Google Tensor. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость флэш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная и ультраширокоугольная камеры такие же, как в Pixel 6. Третья камера – телефото 48 Мп, Sony IMX586, перископ-оптика, оптический зум 4х, цифровой зум 20х. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Обе модели могут снимать видео в 4K при 60 fps с фирменными алгоритмами HDR и стабилизацией в режиме реального времени.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5003 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной проводной и 23-ватнной беспроводной зарядки. Габариты составляют 163,9 x 75,9 x 8,9 мм, вес -210 гр.

Стоимость Pixel 6 Pro начинается с отметки 899 долларов, в продаже смартфон поступит 28 октября.