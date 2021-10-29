Представлены smart-часы Redmi Watch 2

В Китае были представлены новые smart-часы Redmi Watch 2, которые пришли на смену прошлогодним Redmi Watch. Новая модель унаследовала дизайн предшественника: квадратный корпус, одна кнопка управления сбоку и силиконовые ремешки.

В новой версии вместо LCD-панели производитель установил AMOLED-дисплей с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 320 х 360 пикселей. Часы работают на базе процессора Apollo 3.5.

Redmi Watch 2 получили модуль GPS и датчик SpO2, который может контролировать уровень кислорода в крови. Часы умеют измерять пульс, а также следят за продолжительностью и качеством сна.

Пользователям будет доступно порядка 100 циферблатов и 117 фитнес-режимов, включая 17 профессиональных типов тренировок. Есть поддержка NFC, защита от воды 5ATM и пульсометр. Одного заряда аккумулятора хватит до 12 дней автономной работы. Вес – 31 гр. Новинка будет доступна в трех расцветках корпуса. Также будет предложено шесть вариантов ремешка.

Smart-часы Redmi Watch 2 уже поступили в продажу в Китае по цене 62 доллара.