Представлены smart-часы Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3 на Zepp OS

Бренд Amazfit, принадлежащий компании Huami Technology, представил новые модели smart-часов. Новинки сочетают стильный и современный дизайн с мощной начинкой. Все устройства работают под управлением фирменной Zepp OS. Операционная система Zepp обладает интуитивно понятным интерфейсом. Она разработана специально для использования на носимых устройствах. Часы на Zepp OS могут работать со смартфонами на базе Android и iOS, и поддерживают соответственно Google Fit и Apple Health для синхронизации данных о состоянии здоровья пользователя. В операционную систему встроено множество рекомендаций по заботе о здоровье и тренировкам.

Amazfit GTR 3 Pro

Часы оборудованы круглым AMOLED-дисплеем диаметром 1,45 дюйма с плотностью 331 ppi и яркостью до 1000 нит. Панель занимает 70,6% лицевой поверхности. Пользователям доступно свыше 150 циферблатов с поддержкой Always-on Display. Некоторые циферблаты можно кастомизировать.

Amazfit GTR 3 Pro получили датчик ЧСС, который работает в режиме 24/7, сенсор для определения уровня насыщения крови кислородом (SpO2), а также могут выполнять мониторинг продолжительности и качества сна. За точность получения данных отвечают датчики BioTracker 3.0 PPG с 6PD от Zepp Health.

Часы оснащены динамиком и микрофоном. Имеется 2,3 Gb памяти, 150 спортивных режимов и защита 5 ATM. Заявленная автономность достигает 12 суток за счет батареи на 450 мАч. С включенным GPS гаджет работает 35 часов. В режиме экономии энергии – месяц. Новинка заключена в алюминиевый корпус, вес составляет всего 32 гр. Пользователям будут доступны версии в черной (Infinity Black) и коричневой (Brown Leather) расцветках.

Amazfit GTR 3

Это упрощенная версия старшей модели. Часы имеют 1,39-дюймовый экран. Площадь полезного пространства снижена до 66%, а плотность точек не изменена – 331 пиксель/дюйм.

Amazfit GTR 3 получили все основные функции, которые есть в старшей модели. Но нет динамика и накопителя. Работает модель дольше – от 35 часов с включенным GPS до 35 дней в режиме энергосбережения. Емкость аккумуляторной батареи та же. Часы доступны в цветах Thunder Black и Moonlight Grey.

Amazfit GTS 3

Часы получили прямоугольный AMOLED-дисплей диагональю 1,75 дюймов. Плотность точек и площадь полезного пространства – 341 ppi и 72,4% соответственно.

Набор функций тот же, что и в моделях серии GTR. Как и Amazfit GTR 3, модель GTS 3 не имеет накопителя и динамика. Емкость встроенного аккумулятора составляет 250 мАч. При большой нагрузке часы могут работать в течение шести дней, с постоянно активным GPS – менее суток, а в режиме Battery Saver – до 24 дней. Пользователям часы будут доступны в трех цветовых решениях: Graphite Black, Terra Rosa и Ivory White.

Продажи всех новинок уже стартовали в США, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Китае. Amazfit GTR 3 Pro предлагаются за 230 долларов, младшие модели GTR 3 и GTS 3 стоят 180 долларов.