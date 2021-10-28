Представлены процессоры Intel Core 12 (Alder Lake)

В рамках мероприятия Intel Innovation компания Intel представила процессоры Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake. В данной линейке компания впервые за 6 лет отошла от использования 14-нм техпроцесса в настольном сегменте. Процессоры обладают совершенно новой гибридной архитектурой, предлагающей сочетание ядер двух типов.

Всего семейство Alder Lake будет включать в себя 60 моделей процессоров с уровнем TDP от 9 до 125 Вт. Это и мобильные решения, которые придут на смену чипам Tiger Lake, и настольные, которые заменят собой Rocket Lake. Сообщается, что новое поколение процессоров будет представлено более чем в 500 моделях компьютеров.

Пока что Intel представила шесть новых моделей — настольные процессоры с разблокированными множителями Core i5-12600K и 12600KF, Core i7-12700K и 12700KF, а также Core i9-12900K и 12900KF.

Эти модели стали первыми процессорами на базе гибридной архитектуры Intel. Она сочетает мощные ядра (P-ядра), демонстрирующие наибольшую производительность в истории Intel, и энергоэффективные ядра (E-ядра), созданные для масштабирования производительности многопоточных рабочих нагрузок. Технология Intel Thread Director обеспечивает эффективную совместную работу двух новых микроархитектур, что позволяет операционной системе размещать нужный поток в нужном ядре в нужное время. Отмечается, что существенное повышение производительности удалось добиться за счет улучшенной многопоточности, поддержки памяти DDR5 и быстродействия P-ядер.

Intel привела показатели производительности нового флагмана Core i9-12900K. Новинка во многих играх оказывается лучше конкурента в лице AMD Ryzen 9 5950X (с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090). По сравнению с предшественником в лице Core i9-11900K новый Core i9-12900K предлагает:

До 36% большую скорость при редактировании фотографий;

До 32% большую скорость при редактировании видео;

До 37% большую скорость при 3D-моделировании;

До 100% большую скорость при многокадровом рендеринге.

Отмечается значительный прирост игровой производительности:

До 25% выше FPS в игре Troy: A Total War Saga;

До 28% выше FPS в игре Hitman 3;

До 23% выше FPS в игре Far Cry 6.

Компания также представила новый процессор Intel 600-й серии с расширенными возможностями, поддержкой до 28 линий PCIe, интегрированным интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2 с удвоенной пропускной способностью и последовательной шиной DMI 4.0. Для контроля управления данными Intel интегрировала функцию Volume Management Device, позволяющую напрямую обслуживать твердотельные накопители SSD с интерфейсом NVMe.

Процессоры Intel Core 12-го поколения уже доступны для предзаказа. В розницу новинки поступят 4 ноября по рекомендованной стоимости от 264 доллара до 589 долларов.