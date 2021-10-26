Представлены Meizu POP 3 – TWS-наушники с автономностью до 24 часов

Компания Meizu представила в Китае полностью беспроводные наушники POP 3. Наушники оснащены 13-миллиметровыми динамическими излучателями. Новинка получила поддержку технологии Environmental Noise Cancellation (ENC) для снижения уровня шума окружающей среды.

POP 3 поддерживают сенсорное управление, позволяя пользователю принимать/сбрасывать входящие вызовы и переключать композиции. Наушники также получили функцию быстрого сопряжения, но она работает только со смартфонами на базе программного обеспечения Flyme.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 40 мАч — этого хватит на 6 часов непрерывного воспроизведения. Зарядный кейс с АКБ на 400 мАч продлевает автономность до 24 часов. Есть поддержка Bluetooth 5.2 и защита от воды по стандарту IPX5. Вес одного наушника составляет около 4,5 гр.

Стоимость Meizu POP 3 в Китае составляет 35 долларов.