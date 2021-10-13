Представлены игровые флагманы Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro

Компания Xiaomi представила обновленные версии игровых смартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro – это модели с приставкой S в названии. Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. Заявлена частота дискретизации сенсора 720 Hz. Есть поддержка HDR10+. Экран способен воспроизводить полный цветовой спектр DCI-P3. Для управления в играх на правой грани предусмотрены дополнительные физические кнопки-триггеры, которые можно спрятать в корпус.

Младшая модель построена на платформе Qualcomm Snapdragon 870, а в Black Shark 4S Pro используется процессор Snapdragon 888 Plus. Имеется продвинутая система охлаждения с испарительной камерой. Объем оперативной памяти LPDDR5 у Black Shark 4S составляет 8/12 Gb (плюс 3 Gb виртуальной), у Pro-версии – 12/16 Gb (плюс 3 Gb виртуальной). Емкость встроенной памяти UFS 3.1 – 128/256 Gb и 256/512 Gb соответственно.

Основная камера Black Shark 4S: 48 Мп (IMX582, f/1.79), 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120 градусов) и 5 Мп макрообъектив. У Black Shark 4S Pro — 64 Мп (ISOCELL GW3, f/1.79), 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120 градусов) и 5 Мп макрообъектив. Фронтальная камера разрешением 20 Мп (f/2.0).

Емкость аккумуляторов составила 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. В оснащение входят 5G (SA/NSA), адаптеры Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C, NFC и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 163,69 х 76,21 х 9,9 мм, вес – 210 гр. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой JOY UI 12.8.

Также был представлен Black Shark 4S Gundam Edition — специальная версия Black Shark 4S, разработанная в партнерстве с Bandai Namco. Смартфон отличается эксклюзивным дизайном корпуса и расширенным комплектом поставки — стилизованные TWS-наушники и внешний кулер для дополнительного охлаждения устройства во время запуска игр.

Стоимость смартфонов:

Black Shark 4S: 8/128 Gb – 419 долларов, 12/128 Gb – 465 долларов, 12/256 Gb – 512 долларов;

Black Shark 4S Pro: 12/256 Gb – 745 долларов, 16/512 Gb – 853 доллара.

Black Shark 4S Gundam Edition: 12/256 Gb – 543 доллара.

Новинки Xiaomi уже доступны для предварительного заказа в Китае, а реальные продажи стартуют 15 октября.