Apple представила новое поколение наушников AirPods 3 и сделала доступ к Apple Music в 2 раза дешевле

Сегодня компания Apple представила наушники AirPods 3. К сожалению, вопреки ожиданиям, новинка так и не получила систему активного шумоподавления. Данная технология по-прежнему остается прерогативой AirPods Pro. Но в AirPods дебютировала технология Adaptive EQ. Как отмечают в компании, с «адаптивным эквалайзером» наушники обеспечивают именно такое звучание, каким оно и должно быть.

AirPods 3 получили новый корпус с короткой ножкой и стали очень похожи на AirPods Pro. Также есть защита от пота и воды. Теперь с наушниками удобнее обращаться удобнее. Уже при открытии чехла они подключаются ко всем устройствам пользователя. Также разработчики улучшили автономность наушников. Время автономной работы составляет 6 часов, а при использовании зарядного устройства — 30 часов. Поддерживается и быстрая зарядка. Также AirPods 3 поддерживают MagSafe и беспроводную зарядку. Цена новинки составляет 179 долларов.

Также компания Apple представила новый вариант подписки на сервис потоковой музыки Apple Music. Тариф называется Voice Plan и стоит вдвое дешевле обычной индивидуальной подписки на Apple Music — 4,99 доллара вместо 9,99 доллара в месяц. На данный момент новый тариф будет доступен не для всех регионов. Подписка Voice Plan обеспечивает доступ к Apple Music только с помощью голосовых запросов через помощника Siri. Пользователям будут недоступны собственноручно созданные плейлисты или «ручной» запуск музыки со смартфона.

Также Apple представила HomePod mini в трёх новых цветах: жёлтом, оранжевом и синем. Технически колонка никак не изменилась и по-прежнему стоит 99 долларов.