Представлена видеокарта AMD Radeon RX 6600

Компания AMD добавила в линейку видеокарт новую модель Radeon RX 6600. Она построена на архитектуре RDNA 2 и предназначена для запуска современных игр с высокой частотой кадров в разрешении 1080p. Заявляется, что новинка предлагает более высокую производительность на ватт — вплоть до 1,3 раза по сравнению с конкурентами.

Radeon RX 6600 основана на графическом процессоре Navi 23 в версии с 28 вычислительными блоками, в состав которых входят 1792 потоковых процессоров. Кроме того, чип оснащен 28 блоками ускорения трассировки лучей. Средняя тактовая частота GPU в играх составляет 2044 MHz, а максимальная Boost-частота заявлена на уровне 2491 MHz. TBP карты составляет всего 132 Вт.

Видеокарта предлагает 32 Mb кэш-памяти Infinity Cache, 8 Gb памяти GDDR6 и поддержку технологии AMD Smart Access Memory (SAM). Также поддерживается AMD FidelityFX с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, предназначенная для повышения частоты кадров в играх. Для подключения используется интерфейс PCIe 4.0 x8 (физический разъем PCIe x16). Для дополнительного питания имеется один 8-контактный разъем. Для видеокарты заявлена полная поддержка Windows 11. Благодаря последней версии AMD Radeon Software Adrenalin видеокарта оптимизирована для всех функций новой ОС, включая DirectX12 Ultimate, Auto HDR, Microsoft DirectStorage и других.

Видеокарты Radeon RX 6600 от таких производителей, как ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston уже поступили в продажу по цене от 329 долларов. Готовые сборки от OEM-производителей будут доступны с октября этого года.