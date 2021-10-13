Представлена оболочка Realme UI 3.0 на базе Android 12

Компания Realme официально представила оболочку Realme UI 3.0 под управлением Android 12.

Иконки в Realme UI 3.0 стали более насыщенными и объемными. По словам производителя, интерфейс теперь выглядит понятнее и логичнее благодаря продуманной работе с пространством. Также были изменены размеры заголовков, контрастность символов и текста. Все это позволяет быстрее считывать информацию с экрана.

Realme UI 3.0 поддерживает настройку общей цветовой темы и персонализацию в режиме негаснущего экрана Always on Display. На нем теперь можно устанавливать фотографии или талисман бренда — космического кота Реалмяу. Пользователям стали доступны новые динамические обои.

Общая скорость работы с памятью была увеличена, фрагментация памяти минимизирована, а приложения стали запускаться с использованием интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов. В результате нагрузка на память снизилась на 30%, общая скорость запуска приложений выросла на 13%, а автономность — на 12%. Всплывающие окна (Floating Window 2.0) также перешли в Realme UI 3.0, пользователи могут управлять ими и настраивать под индивидуальные сценарии работы со смартфоном.

Кроме того, был оптимизирован процесс анимации — теперь искусственный интеллект анализирует динамическое изменение затухания пикселей, чтобы более тщательно работать над движением и формой объектов.

Изменения коснулись также конфиденциальности и безопасности личных данных пользователей. Например, пользователь может удалить информацию о геолокации и скрытые данные об устройстве с фотографии перед отправкой. Ряд ограничений защищает данные от запросов приложений: при считывании локации Realme UI 3.0 вместо конкретной отметки может отправить сервису неопределенную. Кроме того, пользователи получат возможность контроля работы приложений – можно легко отслеживать выданные разрешения и наблюдать за фоновой работой сервисов.