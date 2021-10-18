Представлена обновленная версия ноутбука Huawei MateBook X

Компания Huawei представила обновленный ноутбук MateBook X. Устройство оборудовано 13-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 3000 х 2000 пикселей при соотношении сторон 3: 2. Максимальная яркость достигает 400 нит при контрастности 1500:1. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Модель 2021 года построена на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5-1130G7 с восемью потоками исполнения и тактовой частотой до 4,0 GHz. Ноутбук оснащен 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 Gb.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 42 Втч. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения. Как и у прошлогодней модели, веб-камера новинки расположена в выделенной клавише. В оснащение ноутбука также входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. В продаже в Китае ноутбук доступен в трех цветах корпуса: серебристом, сером и зеленом. Стоимость Huawei MateBook X 2021 составляет 1400 долларов. Дата выпуска глобальной версии ноутбука пока не объявлена.