Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ с разрешением 2,5K

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию камеры Mi Smart Camera PTZ для домашнего наблюдения. Новая модель получила 4 Мп датчик с возможностью записи видео с разрешением 2.5K (2560 × 1440p). По сравнению с предыдущей версией значение диафрагмы камеры было улучшено с f/2.0 до f/1.4.

Камера оснащена шестью пластиковыми линзами (6P). Высокочувствительный датчик изображения может отображать качественные цветные изображения в условиях сверхнизкого освещения. В ночное время Mi Smart Camera 2 PTZ переключается на ИК-свет с длиной волны 940 нм. Новая модель сохранила двухмоторную конструкцию, которая позволяет осуществлять поворот объектива на 360° и наклон под углом до 108°.

Также камера оснащена двусторонней голосовой связью, микрофоном с шумоподавлением и поддержкой Wi-Fi 2.4/5 GHz. Специальный ИИ-алгоритм может распознавать людей в кадре и фокусироваться на них при передвижении. Управляется новинка через фирменное приложение на смартфоне.

Камера Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ уже поступила в продажу в Китае по цене 39 долларов.