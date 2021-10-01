01.10.2021

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Представлена фотокамера с функцией мгновенной печати Canon Zoemini S2

Canon Zoemini S2

Компания Canon представила новую фотокамеру с функцией мгновенной печати Zoemini S2. Новинка получила расширенные возможности по обработке фотографий по сравнению с предшественницей.

Canon Zoemini S2 представляет собой фотокамеру и принтер в одном устройстве. Встроенное зеркало и кольцевая подсветка позволяют делать селфи. На корпусе имеются кнопки для добавления рамок и эффектов. С помощью специального ползунка можно выбрать режим портрета, уличной съемки или селфи. Фотографию можно тут же распечатать в разных форматах на клейкой фотобумаге Zink. В устройство загружается до 10 листов.

По сравнению с Zoemini S первого поколения была расширена очередь печати: теперь получится делать больше снимков без остановки. Также увеличилось время автономной работы — до 25 фото. Если закончилась фотобумага, сделанные фото можно сохранить на карту microSD. Фотокамера подключается по Bluetooth к смартфону с мобильным приложением Canon Mini Print, в котором есть возможность создавать коллажи, круглые снимки, фотографии с текстом, а также распечатывать шаблонные и собственные стикеры. Габариты камеры составляют 121 x 80,3 x 22,4 мм, вес – 188 гр.

Камера Canon Zoemini S2 поступит в продажу в середине октября этого года. Стоимость пока не названа.

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