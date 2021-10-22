Представлена беззеркальная камера Sony Alpha A7 IV

Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру Alpha A7 IV. Новинка построена на основе нового 33 Мп датчика BSI-CMOS и новейшего процессора Bionz XR с 759 точками системы фазовой автофокусировки и 94-процентным покрытием площади сенсора.

A7 IV похожа на предшественницу A7 III как габаритами, так и расположением элементов управления. Но появился один новый — переключатель между фото, видео и режимом S&Q (Slow and Quick). Он полностью меняет структуру меню в зависимости от активированного режима.

Камера получила электронный видоискатель разрешением 3,68 Мп с кадровой частотой 120 Hz и полностью шарнирный сенсорный экран разрешением 1,03 Мп на тыльной панели. Реализована пятиосевая система стабилизации с эффективностью 5,5 ступеней экспозиции. Камера поддерживает карты SDXC UHS II и CFexpress Type A.

Alpha A7 IV может снимать UHD 4K с разрешением до 30p на всю ширину своего сенсора, или 60p, снятые с части сенсора (APS-C). Все эти видеорежимы могут быть сняты с 10-битной детализацией 4:2:2 или 4:2:0, с выбором сжатия H.265, H.264 Long GOP или H.264 All-I. Эти 10-битные параметры помогают создавать более гибкие видеоматериалы и позволяют камере снимать видеоматериалы HDR с гаммой для прямого воспроизведения на телевизорах HDR.

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Автофокус новинки обеспечивает более быстрое и точное слежение за объектом. К тому же Alpha A7 IV позволяет следить за глазами не только людей, но и животных и птиц. Камера становится первой из основных моделей линейки A7, предлагающих сжатие RAW без потерь, добавляя более эффективную опцию съемки при сохранении полного качества изображения. Но максимальная скорость серийной съемки 10 к/с возможна только в режиме сжатия с потерями.

Sony Alpha A7 IV поступит в продажу с конца декабря 2021 года по цене 2499,99 долларов.