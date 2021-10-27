Представлен внедорожник Range Rover 2022

Представлен большой внедорожник Range Rover 2022, пятое поколение серии. Он основан на новой гибкой модульной архитектуре Land Rover, известной как MLA-Flex. Покупателям будет предложен выбор между бензиновым двигателем V8 и рядным 6-цилиндровым двигателем. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом имеет мощность 523 л.с. и развивает 749 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,4 сек.

В 2023 году будет представлена гибридная модель. Она сочетает в себе рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 136 л.с. с общей мощностью 395 л.с и 550 Нм крутящего момента. Автомобиль сможет проехать до 100 км только на электричестве от литий-ионной батареи емкостью 38,2 кВтч. В 2024 году планируется выпустить полностью электрический Range Rover

Встроенная система управления ходовой частью берет на себя управление всеми колесами и дает новому внедорожнику радиус поворота 11 м. Добавлена активная электронная система контроля крена, обеспечивающая устойчивость. Также имеется полностью независимая пневматическая подвеска, активный задний дифференциал с блокировкой и интеллектуальный полный привод. Система Terrain Response 2 предлагает шесть режимов движения и настраиваемый режим для настроек.

В салоне предусмотрены дополнительные сидения в третьем ряду. Будут предложены много новых материалов: например, новый текстиль премиум-класса. Опции включают аудиосистему Meridian Signature мощностью 1600 Вт со встроенными в подголовники динамиками, систему активного шумоподавления и адаптивный круиз-контроль с усилителем рулевого управления. Вариант Versatile Loadspace Floor имеет подвижную панель пола, а опция Tailgate Event Suite добавляет специально подобранные кожаные подушки, освещение и звук.

Установлен информационно-развлекательный 13,1-дюймовый изогнутый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, также есть интегрированные Alexa и SiriusXM 360L. Сенсорный экран впервые имеет тактильную обратную связь. Кроме того, имеется дополнительный 13,7-дюймовый дисплей. Есть дополнительная система развлечения для пассажиров задних сидений, которая включает два 11,4-дюймовыых экрана. У них есть входы HDMI, а также они могут подключаться к точке доступа Wi-Fi внедорожника для потоковой передачи контента.

Стоимость Range Rover 2022 будет составлять от 104000 долларов за Mild Hybrid SE или 110000 долларов за 7-местную версию с длинной колесной базой. Самые дорогие модели Range Rover First Edition и Range Rover First Edition LWB стоят от 158200 и 163500 долларов соответственно. Поставки начнутся весной 2022 года.