Представлен твердотельный накопитель Kingston Digital KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Компания Kingston Digital представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поколения демонстрирует высокую производительность благодаря использованию контроллера NVMe Gen 4×4 и памяти 3D TLC NAND. Он снабжен низкопрофильным теплораспределителем из графена и алюминия, помогающим эффективно рассеивать тепло и сохранять приемлемые рабочие температуры устройства даже во время интенсивного использования.

Накопитель предложен объемом 512 Gb, 1, 2 и 4 Tb. Скорость последовательной записи первых двух вариантов достигает 3900 и 6000 МБ/с соответственно, остальных — 7000 МБ/с. Скорость последовательного чтения во всех случаях достигает 7000 МБ/с.

Производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом в случае накопителя объемом 512 Gb достигает 450 00 и 900 000 IOPS, в случае накопителя объемом 1 Tb — 900 000 и 1 000 000 IOPS соответственно. Для накопителей объемом 2 и 4 Tb для обоих режимов заявлено значение 1 000 000 IOPS.

На накопители предоставляется пятилетняя гарантия. Цены не сообщаются.