Представлен смартфон среднего уровня Vivo S10e с процессором Dimensity 900

Компания Vivo представила в Китае смартфон среднего уровня S10e с поддержкой 5G. Аппарат получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 900. В состав чипа входит графический контроллер Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя — 128 или 256 Gb.

Установлена тройная основная камера: 64 Мп, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 32 Мп селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттнонй подзарядки. Поставляется смартфон с операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой OriginOS. Толщина корпуса составляет 7,59 мм, весит — 175 гр.

Покупателям будут доступны цветовые варианты White Gradient, Haze Blue и Glaze Black. Стоимость Vivo S10e составляет от 375 долларов. Дата начала продаж – 20 октября.