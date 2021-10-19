Представлен смартфон среднего уровня Realme Q3s

Помимо смартфона GT Neo 2T компания Realme представила в Китае модель среднего уровня Q3s. Смартфон оснащается 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+. Панель обладает частотой обновления 144 Hz с возможностью понижения вплоть до 30 Hz. Экран занимает 90,8% площади лицевой поверхности корпуса. Есть поддержка HDR10

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп датчик (f/1.8), 2 Мп макрообъектив (f/2.4) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Снимать видео можно в форматах 4K UHD и FHD с частотой кадров 30 FPS и 30/60 FPS соответственно. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана установлена фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, USB Type-C, слот для двух SIM и 3,5 мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани, есть функция распознавание лица. Габариты составляют 164,4 x 75,8 x 8,5 мм, вес – 199 гр. Смартфон работает под управлением Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0.

Стоимость Realme Q3s:

6/128 Gb – 250 долларов;

8/128 Gb – 265 долларов;

8/256 Gb – 330 долларов.

Смартфон поступит в продажу в синей и белой расцветках корпуса. Продажи начнутся в Китае 1 ноября.