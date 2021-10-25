Представлен смартфон среднего уровня OPPO A56 5G

Компания OPPO представила в Китае смартфон средней ценовой категории A56 5G. Новинка получила 6,52-дюймовый LCD-дисплей формата HD+. Частота сенсорного слоя составляет 120 Hz.

OPPO A56 5G построен на базе процессора MediaTek’s Dimensity 700. Чип содержит графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb с возможностью виртуального расширения до 11 Gb. Емкость флеш-памяти – 128 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. Аппарат будет поставляться с операционной системой ColorOS 11.1 на основе Android 11. Толщина корпуса — 8,4 мм, вес — 189 гр.

Смартфон OPPO A56 5G будет предлагаться покупателям в трех цветовых исполнениях Cloud Smoke Blue (голубой), Wind Chime Purple (светло-пурпурный) и Soft Mist Black (черный). Цена ориентировочно составляет 250 долларов.