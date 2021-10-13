Представлен OnePlus 9 RT: OLED-экран 120 Hz, Snapdragon 888 и зарядка 65 Вт

Компания OnePlus представила новый смартфон 9 RT. Это улучшенная версия выпущенного в начале года OnePlus 9R. Аппарат изменился не только технически, но и внешне. Новинка получила плоский OLED-экран производства Samsung последнего поколения. Дисплей имеет диагональ 6,62 дюйма разрешением Full HD+, кадровую частоту 120 Hz, дискретизацию сенсорного слоя 600 Hz, максимальную яркость 1300 нит и поддержку HDR10+. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе флагманского процессора Snapdragon 888, оснащается 8 или 12 Gb оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Gb без возможности расширения. Аппарат получил серьезную систему охлаждения c тепловой трубкой и эффективностью на 20% выше, чем у OnePlus 9.

Основная камера тройная: 50 Мп сенсор (Sony IMX766, f/1.8) с комбинацией оптической и электронной стабилизации, ультраширокоугольная камера на 16 Мп (Sony IMX481, f/2.2) с углом обзора 123 градуса и 2 Мп (f/2.4) макромодуль, способный фокусироваться с расстояния 4 см. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 162,2 x 74,6 x 8,295 мм, вес — 198,5 гр. Работает новинка под управлением ColorOS 12 на базе Android 11.

Смартфон OnePlus 9 RT предлагается в версиях 8/128 Gb памяти за 512 долларов, 8/256 Gb – за 543 доллара и 12/256 Gb – за 590 долларов.