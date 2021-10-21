Представлен маршрутизатор Redmi Router AX1800 с поддержкой Wi-Fi 6

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил маршрутизатор Redmi Router AX1800 с поддержкой Wi-Fi 6 и функцией OFDMA для улучшения качества сигнала. Роутер предназначен для использования в составе беспроводных сетей в домашних условиях или в небольших офисах.

Устройство получило минималистичный белый корпус и четыре антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. Router AX1800 построен на базе двухъядерного процессора (модель не названа) и оснащен вспомогательным одноядерным NPU-чипом (1,5 GHz). Объем оперативной памяти составляет 128 Mb. Применена система пассивного охлаждения.

Роутер оборудован одним гигабитным портом WAN и тремя гигабитными портами LAN. Двухдиапазонная новинка поддерживает протоколы MU-MIMO, IPv6 и WPA3 и поставляется с прошивкой OpenWRT. Для быстрого сопряжения со смартфоном предусмотрено мобильное приложение Easy Connect, совместимое с Android и iOS-устройствами. Габариты составляют 247 × 141 × 180 мм.

Redmi Router AX1800 уже поступил в продажу в Китае по цене 36 долларов.